الجيش الأوكراني يتسلم مدافع مزيّفة سوفيتية الصنع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تتسلم نماذج مزيّفة من المدافع.



وإذا تم إيلاء المزيد من الاهتمام في وقت سابق لمدافع هاوتزر أمريكية مزيفة من طراز M777، فقد تم التركيز الآن على النماذج السوفيتية الصنع، مثل النماذج التي تحاكي مدافع عيار 122 ملم ومدافع D-30 .

والأمر نفسه ينطبق على ما يشبه مدافع الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم 2B9 "فاسيليوك"، فهي مصنوعة بشكل سيء للغاية، ومن المؤكد أن الجيش الروسي لن ينفق الذخيرة على تلك المنتجات المزيفة.



أما بالنسبة لـ "مدافع الهاون" المزيفة الأخرى، فربما قرر الأوكرانيون أخذها ليس فقط من حيث العدد فحسب بل من حيث الجودة، مع العلم أن الدفعة المسلمة لهم تتضمن 12 مدفعا مزيفا فقط. وهي تبدو كأنها 2B14 الحقيقية، وهذا ليس أمرا مفاجئا، نظرا لأن تصنيع مثل هذه الأفخاخ أسهل بكثير، ويمكن أن تضلل الدرونات والقذائف.



يذكر أن قوات حرس الحدود الأوكرانية كشفت مؤخرا عن نماذج مزيفة لمدفع "زو – 23" المزدوج، قاموا بتصنيعها، وتحتوي على مواسير متحركة. كما تم عرض نماذج من العربات المدرعة ومعدات الرادار والحرب الإلكترونية.

RT