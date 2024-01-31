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أميركا: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء أن الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.


وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107)، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".


وأمس الثلاثاء، كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد القوات الحوثية لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

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