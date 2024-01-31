أميركا: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء أن الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107)، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وأمس الثلاثاء، كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد القوات الحوثية لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
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