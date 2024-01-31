كوريا الشمالية تعلن أنها أطلقت صاروخ كروز الاستراتيجي هواسال-2

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أجرت أمس الثلاثاء، مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"، للتحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرتها الاستراتيجية على الضرب.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ومدى طيرانها.
من جهتها، قالت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي.
ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.
RT
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