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كوريا الشمالية تعلن أنها أطلقت صاروخ كروز الاستراتيجي هواسال-2

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أجرت أمس الثلاثاء، مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-2"، للتحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرتها الاستراتيجية على الضرب.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ومدى طيرانها.


من جهتها، قالت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي.


ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.

RT

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