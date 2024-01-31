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قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتعتقل شابا

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، واعتقلت شابا.


وأشارت مصادر إلى أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.


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