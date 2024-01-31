قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتعتقل شابا
التاريخ
1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، واعتقلت شابا.
وأشارت مصادر إلى أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.
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