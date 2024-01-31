MENAFN - Al Wakeel News)أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي أن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في المنطقة.



وأشار هيبي إلى أن حاملة الطائرات البريطانية قد تستبدل حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن نائب الوزير قوله إن "أيزنهاور" لا يمكن أن تبقى هناك دائما. وفي الوقت ذاته يجب الحفاظ على تواجد حاملة طائرات في المنطقة، وبالتالي يمكننا التعاون مع الأمريكيين لتغطية هذه الحاجة".



وأكد هيبي استعداد لندن للقيام بذلك في حال الضرورة.



يذكر أن القوات البحرية الملكية البريطانية تمتلك حاملتي طائرات، هما "كوين إليزابيث" و"برينس أوف ويلز". وسبق لـ "كوين إليزابيث" أن شاركت في العمليات العسكرية بالمنطقة، حيث استخدمت هذه السفينة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة "داعش" في سوريا والعراق في عام 2021.

روسيا اليوم