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الدفاع الروسية: تدمير مسيرة جوية فوق مقاطعة بسكوف

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الروسية، بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بسكوف الليلة الماضية.


وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إفشال محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بسكوف".


ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقصف باستمرار المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتشن ضربات بالطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.


من جانبه يتصدى الدفاع الجوي بالجيش الروسي، بانتظام لهذه المحاولات ويقوم بإسقاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية.


وتم في الليلة الماضية، تحييد 21 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق شبه جزيرة القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

روسيا اليوم


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