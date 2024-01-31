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السعودية : اعدام مواطن ارتكب أفعالا إرهابية

1/31/2024 1:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ الإعدام بحق مواطن سعودي أدين بارتكاب أفعال إرهابية في المنطقة الشرقية.


وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أمس الثلاثاء: "أقدم عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، - سعودي الجنسية - على ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة العربية السعودية وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم، واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية".
وتابعت: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل بحق الجاني عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، يوم الثلاثاء 18/ 07 / 1445هـ الموافق 30 / 01/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".
روسيا اليوم

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