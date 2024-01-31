تجدد تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت الزخات الثلجية الخفيفة، فجر اليوم الأربعاء، على منطقة رأس منيف بعجلون، خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي .



ونشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يبيّن تساقط خفيف للثلوج الممزوج بالمطر، في منطقة رأس منيف.



وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبدأت اليوم خمسينية الشتاء، والتي تستمر حتى 22 آذار المقبل، موعد الاعتدال الربيعي.