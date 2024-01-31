غرقت سيارتهم في الجليد وهذا كان مصير العائلة في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم إنقاذ خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بعد سقوط سيارتهم وسط الجليد في بركة بولاية ماين الأميركية.

وفي التفاصيل، غرقت السيارة على بعد حوالي السبعة أقدام من الماء لذلك من الصعب على الأشخاص الخمسة الوقوف فوق سطح السيارة، وكانوا يصرخون طلبا للمساعدة.

وبفضل جهود فرق الإنقاذ وإدارة الإطفاء التطوعية التعاونية، تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل إدارة المصايد الداخلية والحياة البرية في ولاية ماين الأميركية .

لبنان 24