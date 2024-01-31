طوكيو تؤكد عدم تغير موقفها من معاهدة السلام مع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News)قال أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي، إن موقف بلاده بشأن حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا لم يتغير، لكن التوصل إلى اتفاق الآن أمر غير مرجح.



وأضاف في مؤتمر صحفي في طوكيو: "بسبب النزاع في أوكرانيا تبقى العلاقات الروسية- اليابانية في وضع صعب، والآن ليس الوضع الذي يمكن فيه قول شيء ملموس بخصوص المفاوضات حول معاهدة السلام. تلتزم الحكومة اليابانية بشكل صارم بموقفها، بشأن حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام، وموقفنا بقي على حاله ولم يتغير".



وأشار هاياشي إلى أن الحوار بين البلدين بشأن إبرام السلام، بقي مستمرا حتى ربيع عام 2022، ولكن بعد أن فرضت اليابان عقوبات على روسيا، توقفت هذه العملية "من جانب واحد" بمبادرة من موسكو.



في وقت سابق، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده ترغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات المناهضة لروسيا. وأكد كيشيدا، عزمه على إبرام المعاهدة بعد حل موضوع الجزر الجنوبية لسلسلة الكوريل.



وأكدت موسكو مرارا موقفها الذي يقضي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها غير قابلة للتشكيك.



روسيا اليوم