غالانت يقترح على نتنياهو وغانتس موعدا لإجراء انتخابات

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN-قدّم وزير الجيش الإسرائيليّ، يوآف غالانت مقترحا وعرض موعدًا متفقًا عليه بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس، لإجراء انتخابات.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير أشارت فيه إلى أن غالانت اقترح خلال الأيام الأخيرة، أن تُجرى انتخابات بعد عامين، أو بعد نصف عام من انتهاء الحرب.

ولفت التقرير إلى أن غالانت يهدُف من خلال طرحه موعدا للانتخابات، إلى "تحييد العنصر السياسي، إذ يخشى نتنياهو من أن يقوم غانتس بحلّ الحكومة، مقابل خشية غانتس من أن يمنع نتنياهو الانتخابات".

كما يأتي ذلك على خلفية مخاوف غالانت من أن تتسبب صفقة تبادُل أسرى محتملة، في "إحداث تصدّعات، ما سيؤدي إلى تفكّك الحكومة".

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى وزير الأمن القوميّ، بن غفير، الذي كان قد هدد في وقت سابق الثلاثاء، بإسقاط الحكومة إذا تمت المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، التي جرى التفاوض حولها في باريس، الأحد.

وشارك في لقاء عقد في باريس مسؤولون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بينهم رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تدرس الصفقة.

ونفى حزب الليكود ما أوردته القناة، وقال في بيان: "لم يتم تلقّي مثل هذا الاقتراح من الوزير غالانت. لقد تم تحديد موعد الانتخابات بالفعل بموجب القانون".

وبحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 13، فإن بن غفير، والذي كان قد كتب في وقت سابق الثلاثاء في منصة "إكس" أن "صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة"؛ كان قد وجّه التهديد ذاته لنتنياهو بشكل مباشر خلال لقاء جمعهما، الأحد الماضي.

وأوضحت القناة أن بن غفير أكد معارضته لما تمّ طرحه في باريس، وقال لنتنياهو: "إذا تم التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف الحرب، أو إطلاق سراح مخرّبين بصورة كبيرة، فسوف أستقيل من الحكومة".

وفي تقرير آخر، كشفت القناة ذاتها أن بن غفير كان قد قال في اجتماع للكابينيت: "نحن بحاجة إلى تعزيز تشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة".

وقال بن غفير: "هناك غزيّون مستعدّون لبيع كلية، للخروج من غزة، ويجب استخدام ذلك".



