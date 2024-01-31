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مقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة

1/31/2024 1:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 560 جنديا.

وقتل خلال مواجهات أمس الثلاثاء 3 جنود، هم الرائد (احتياط) نيتسر سيمحي، 30 عاما، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 87 من اللواء 14 سترايك، والنقيب (احتياط) غابرييل شاني، 28 عاما، من علي، قائد فريق في كتيبة الاستطلاع 6646، تشكيل ماروم فوكس (646)، ويوفال نير، 43 عاما، من كفار عتصيون، جندي في كتيبة الاستطلاع 6646، لواء ماروم فوكس (646).

وبحسب موقع تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، أصيب 2797 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينهم 1647 إصابة عادية، و726 إصابة متوسطة، و424 إصابة خطيرة.

فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في القطاع يوم 27 من أكتوبر الماضي 1283 إصابة، بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرجة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.


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