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شرطة الشارقة تحبط عملية سرقة وتهريب ذهب بقيمة 800 ألف درهم

1/31/2024 1:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة شرطة المنطقة الشرقية من إحباط عملية سرقة وتهريب تعود لتشكيل عصابي، قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة (800 ألف) درهم؛ تمهيداً لتهريبه إلى الخارج عبر أحد المنافذ في الدولة.

وتفصيلاً: ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد المحال التجارية لبيع الذهب في مدينة خورفكان يفيد بتعرض المحل للسرقة من قبل مجموعة إجرامية في ساعات متأخرة من الليل، وعلى الفور توجهت عناصر التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وعليه تم تشكيل فريق أمني للتحري وجمع المعلومات عن مرتكبي الجريمة، وبعد عمليات البحث والتحري المتواصلة تمكن الفريق الأمني في الساعات الأولى من تلقي البلاغ من تحديد هويات التشكيل العصابي،


وبجهود عناصر الشرطة المكثفة؛ تم العثور على الذهب المسروق في إحدى حاويات الشحن في أحد منافذ الدولة؛ تمهيداً لنقله إلى الخارج، وجاري العمل على ضبط أفراد العصابة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتدعو شرطة الشارقة الجميع من أفراد وأصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتأمين منشآتهم بأنظمة الرقابة الأمنية، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على حقوق الآخرين أو تهديد استقرار المجتمع عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة، مؤكدة أنها ستتعامل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن المواطنيـن والمقيميـن وسلامـتهم.

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