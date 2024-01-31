%95 زيادة متوقعة بنصيب الفرد من الثروة في الإمارات خلال عقد

احتلت دبي المركز الثالث في مجموعة ((بريكس)) من حيث عدد المليونيرات والمليارديرات الذين يقيمون في مدينة واحدة، كما حلت أبوظبي في المركز العاشر، وفقاً لتقرير ((ثروة بريكس)) الصادر أمس.

ووفقاً للتقرير ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات منذ عام 2013 بنسبة 77%. ووصل عددهم في دبي إلى 72.5 ألف مليونير مقيم بينهم 15 مليارديراً، فيما وصل نصيب أبوظبي إلى 22.7 ألف مليونير بينهم 5 مليارديرات. وبالنسبة للتوقعات الخاصة بالعقد المقبل يتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بنسبة 95%، لتحتل الدولة المركز الثالث أيضاً على مستوى المجموعة.

ويبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حالياً في مجموعة ((بريكس)) 45 تريليون دولار، ويتوقع ارتفاع عدد المليونيرات فيها بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة، وفقاً لتقرير ((ثروة بريكس))، الذي نشرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية ((هينلي آند بارتنرز)).

ويوجد حالياً 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على مليون دولار في مجموعة الاقتصادات الناشئة الرائدة في العالم، بما في ذلك 4716 مليونيراً تتجاوز ثروة كل منهم 100 مليون دولار (يطلق على كل منهم لقب سنتي مليونير)، و549 مليارديراً. وأضافت مجموعة البريكس الأصلية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قوة مالية جديدة كبيرة ونفوذاً جيوسياسياً بضم أعضاء جدد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الإمارات، والسعودية، ومصر، وإثيوبيا، وإيران.

وتمثل كتلة ((بريكس)) الآن أكثر من 45% من سكان العالم، الذين يمثلون نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بدول مجموعة السبع (30%) عند تعديل مقياس تعادل القوة الشرائية. وقال الدكتور يورج ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة ((هينلي آند بارتنرز))، إن توسيع مجموعة ((بريكس)) يوفر فرصاً جديدة جذابة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، و((إدراج دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يعد مجرد إعادة اصطفاف، بل هو اعتراف بمكانتها الاقتصادية المتنامية، ما يتيح الوصول لأسواق استهلاكية سريعة النمو، وموقع جغرافي استراتيجي، وبيئات ثقافية وتجارية فريدة)).

اتجاهات نمو الثروة

وكشف التقرير الجديد أنه في العقد الماضي، نمت الثروات الخاصة بنسبة ملحوظة، بنسبة بلغت 92% في الصين، التي تعد الآن موطناً لـ 862.400 مليونير، بما في ذلك 2.352 ((سنتي مليونير)) و305 مليارديرات. وتأتي الهند في المركز الثاني في تصنيف مجموعة ((بريكس)) للأثرياء، حيث يوجد بها 326.400 مليونير، بما في ذلك أكثر من 1000 ((سنتي مليونير)) و120 مليارديراً، كما ارتفع نمو الثروة في الهند بنسبة 85% حلال السنوات العشر الماضية.

كذلك ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات منذ عام 2013 بنسبة 77%، وهي الآن موطن لـ 116.500 مليونير، بما في ذلك أكثر من 300 ((سنتي مليونير)). وشهد العقد الماضي أيضاً نمواً قوياً في الثروات الخاصة في السعودية وإثيوبيا، حيث ارتفع عدد المليونيرات فيهما بنسبة 35% و30% على التوالي.

أغنى المدن

وتضم الصين خمساً من أغنى 10 مدن في مجموعة ((بريكس))، حيث حصلت العاصمة بكين على أعلى المراكز مع 125600 مليونير، بما في ذلك 347 ((سنتي مليونير)) و42 مليارديراً. وفي المركز الثاني شنغهاي (123400 مليونير)، وشنجن (الخامسة مع 50.300 مليونير)، وهانغتشو (السادسة مع 31.600 مليونير)، وقوانغتشو (التاسعة مع 24.500 مليونير) أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتضم كل من الإمارات والهند مدينتين في المراكز العشرة الأولى، حيث تأتي دبي في المركز الثالث بعدد 72.500 مليونير مقيم (بما في ذلك 212 سنتي مليونير و15 مليارديراً)، وتحتل أبوظبي المركز العاشر بعدد 22.700 من الأثرياء (68 سنتي مليونير و5 مليارديرات). أما مومباي، المركز المالي الفعلي للهند، فتأتي في المركز الرابع بعدد 58800 مليونير (236 سنتي مليونير و29 مليارديراً) وتحتل العاصمة دلهي المركز السابع (موطن 31000 مليونير، بما في ذلك 123 سنتي مليونير و16 مليارديراً) متقدمة على موسكو في المركز الثامن (30.300 مليونير، منهم 207 سنتي مليونير و23 مليارديراً).

وكانت العاصمة الروسية هي المدينة الأولى الوحيدة التي انخفض فيها عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. وشهدت موسكو انخفاضاً بنسبة 24% في عدد الأثرياء، في حين تمتعت بقية المدن الأكثر ثراءً في دول ((بريكس)) بنمو كبير في الثروات الخاصة تراوح بين 75% (أبوظبي) وفي حالة شنتشن، هناك زيادة مذهلة بنسبة 140% في عدد المليونيرات مقارنة بعام 2013.

وقال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في ((ثروة العالم الجديد)) إن خمس مدن من مجموعة ((بريكس)) يجب مراقبتها هي بنغالورو وكيب تاون وجدة والرياض والشارقة، حيث يتوقع أن تشهد جميعها نمواً قوياً بنسبة 80% في الثروة خلال العقد المقبل.

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