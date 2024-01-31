7 مليارات دولار استثمارات ممر الصادرات الغذائية بين الإمارات والهند

يستعد المستثمرون والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى عشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن بنك ((إتش إس بي سي)) توقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50%، وبقيمة تتجاوز 190 مليار دولار، بحلول عام 2030.

ويأخذ التقرير الصادر عن بنك ((إتش إس بي سي)) تحت اسم ((التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:))، في الاعتبار الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسية القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وهي الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا.

وقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند ودولة الإمارات استثمارات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.

وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك ((إتش إس بي سي)) في الشرق الأوسط: ((بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين.))

ولعبت خطط التحول الاقتصادية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة ــ أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين ــ دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة. وتُظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات بنك ((إتش إس بي سي)) أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار، وتعتبر الإمارات والسعودية وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.

وأسهمت نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي.

ويعمل المغتربون الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق الروابط الإقليمية بين رؤوس الأموال والمهارات والتقنيات.