الصناعات الحيوية تتصارع على الظفر بالمواهب الشابة

يواجه هارولد هام مشكلة. فقد وجد هام، وهو أحد أقطاب صناعة النفط الصخري الأمريكي، نفسه مضطراً للتبرع بملايين الدولارات، لتمويل معهد للطاقة في جامعة ولاية أوكلاهوما، في ضوء إعراض الجيل الأصغر سناً، من القلقين بشأن التغير المناخي، عن العمل في صناعة النفط والغاز.

إن شركات الوقود الأحفوري ليست وحدها في هذه المشكلة، حيث تواجه مجموعة من القطاعات، التي قد يعتبرها الشباب كريهة لأسباب بيئية أو أخلاقية أو لأخرى لكنها تظل مهمة للاقتصاد، صعوبة في اجتذاب المواهب المستقبلية التي تحتاج إليها.

وتجابه الصناعات الاستخراجية مخاوف بشأن الاستدامة. ولطالما ساورت الشباب هواجس أخلاقية فيما يتعلق بالمصنعين في قطاع الدفاع. أما شركات اللوجستيات وتلك المصنّعة للكيماويات التي تحتاج لمواهب شابة في المدن النائية، فتواجه صعوبة في التعيين لأسباب جغرافية. وفيما يتعلق بقطاعي الرعاية الصحية والتدريس، فيُنظر لها على أن أجورها زهيدة ومُتخمة بالعاملين. وتُعتبر ظروف العمل في الزراعة وصناعات الأغذية الزراعية سيئة، ومحدودة الإمكانات الوظيفية.

يزيد ذلك من الصعوبات أمام الشركات التي تجابه بالفعل نقصاً عالمياً في المهارات، ويزيد الأمور سوءاً تشديد كبرى الاقتصادات لإجراءاتها ضد الهجرة. ويُعد التصنيع والإنتاج، والعمليات واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، والمبيعات والتسويق والهندسة، من بين المهارات الفنية التي تعاني نقصاً في المعروض، إذ أفاد 75% من أرباب الأعمال بأنهم يجدون صعوبة في إيجاد من يشغلون الوظائف لديهم.

وكشفت استطلاعات عن انجذاب الموظفين الشباب إلى أرباب العمل الذين تتوافق أغراض شركاتهم مع قيمهم الخاصة، لكنهم أيضاً يكونون أكثر ميلاً نحو وضع اختيارات أسلوب الحياة في اعتبارهم عند انتقاء محل العمل. ويسخر كثير من المسؤولين التنفيذيين من جيل ((رقائق الثلج))، لكن الشباب، الذين لا يمكنهم الاعتماد على الأمن الوظيفي والامتيازات التي اعتبرتها الأجيال السابقة أموراً مُسلّماً بها، يجادلون وهم محقون إلى حد ما، بحقهم في أن يكونوا انتقائيين في اختيار أرباب عملهم.

وبحسب مسؤولين تنفيذيين ومستقطبي كفاءات، فإن الكثير من الصناعات لا تفقد المواهب لصالح القطاعات الأكثر بريقاً مثل التكنولوجيا فحسب، بل إن الطلاب لا يحوزون الدرجات العلمية ((المناسبة)) لمعالجة نقص المهارات، مثل الهندسة المدنية والتصوير بالأشعة. وبذلك، تفقد الشركات الأفضل والأكثر ذكاء منذ البداية.

وواحدة من سبل اكتساب الأفضلية في تأمين الجيل التالي من الموظفين هي ذاتها دوماً، التي تتمثل في إتاحة ظروف أفضل، ابتداء برواتب أعلى وانتهاء بفرص تعلم أثناء العمل، خاصة مع ازدياد تكلفة المعيشة. لكن الشركات قد تحتاج أيضاً لتسويق نفسها على نحو أكثر فعالية، في المدارس الثانوية وفي الحرم الجامعي، رغم حظر خدمات التوظيف لبعض من أرباب العمل المتخصصين في الوقود الأحفوري. ولا يدرك الكثير من الطلاب الاتساع الكبير لفرص الوظائف المتاحة، لكن المِنَح وخبرات العمل وبرامج الدراسات العليا يمكن أن تساعد كثيراً في هذا الصدد.

وتحظى صياغة الرسائل بأهمية أيضاً، حيث تحتاج الشركات لأن تشرح على نحو أفضل أسباب أهمية صناعاتها للمجتمع. وفي حين يحتاج العالم لنظام طاقة أكثر مراعاة للبيئة، فإننا سنظل معتمدين للغاية على الوقود الأحفوري لأعوام مقبلة. وكانت الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة تذكير للجميع بضرورة التمتع بقطاع دفاع حصين وجيش قوي. كذلك، فإن تسارع النمو السكاني يزيد من الضغوط على إنتاج الغذاء.

ولأجل تغيير التصورات القائمة، عمدت شركات النفط إلى استغلال براعتها التكنولوجية. أما شركات التعدين، فتبرز نفسها باعتبارها في قلب التحوّل الأخضر. لكن هذه الرسائل بحاجة لأن تكون مدعومة بتغيير أصيل. ويواجه الشباب صعوبة في الوثوق بشركات، لها باع في سوء إدارة الأصول أو تلويث البيئة أو استغلال الموارد الطبيعية والمجتمعات، ما لم يكن بمقدورها تقديم أدلة دامغة على تغييرها لمعاييرها وسلوكياتها. وهكذا، فإن، صياغة الرسالة المناسبة مهمة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا بوجود أرضية من الثقة.