العملات المشفّرة لا تزال تفتقد الشرعية الكاملة

كان من السهل السخرية من العملات المشفرة في أواخر سنة 2022، فقد انخفضت السوق بنحو الثلثين تقريباً في غضون عام واحد؛ وشهدت هذه الصناعة سقوط العديد من كبرى الشركات والعملات المعدنية في غياهب النسيان، وانكشفت ممارساتها الصارخة؛ وانفجرت الفقاعة التي أدّت إلى بيع صور قردة ضعيفة الدقة (هل تذكر الرموز غير القابلة للاستبدال؟) بملايين الدولارات.

وتم تشجيع النقاد القدامى مثلي على إجراء جولات احتفال افتراضية، فيما يتم قذف البيض ليغطي وجوه المسؤولين العاملين في القطاع. ومع ذلك، بعد مرور عام واحد فقط، يبدو أن السخرية أصبحت أقل سهولة، فقد انتعشت أسعار العملات المشفرة بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت تقريباً قيمة السوق على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج 11 صندوقاً للتداول الفوري في بيتكوين، ما يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من العملات الرقمية عبر منتجات منظمة يمكن شراؤها وبيعها مثل الأسهم، والتي يصدرها بعض من أفضل مديري الأصول.

في الوقت نفسه، أصبح لاري فينك، رئيس ((بلاك روك))، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وواحدة من الشركات التي تقدم صناديق استثمار متداولة لبيتكوين، من المبشرين ببيتكوين، واصفاً إياها بأنها ((فئة الأصول التي تحميك)) فهل حان الوقت بالنسبة لأمثالي لأن نعترف بأننا كنا مخطئين؟ وهل كانت الموافقة على صناديق المتداولة لبيتكوين نقطة تحول؟ وهل أصبحت العملات المشفرة مشروعة بشكل ما؟ الأمر مبالغ فيه بالتأكيد.

يقول مايكل سيلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي للبرمجيات التي تحولت إلى مكتنز للعملات الرقمية لوكالة بلومبيرج: ((ليس من غير المعقول الإشارة إلى أن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد تكون أكبر تطور في وول ستريت منذ 30 عاماً)).

وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ((ريبل)) للعملات المشفرة: ((لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية هذه اللحظة)). وأضاف ((أخبار اليوم مزيد من الشرعية العملات المشفرة كفئة أصول)).

وعلى الرغم من هذه التصريحات القوية، وحقيقة احتفاء وسائط الإعلام العادية والمتخصصة في العملات المشفرة بهذا أنه حدث تاريخي، فإن ما حدث كان مملاً بشكل واضح، وكان الأمر المثير فقط اختراق حساب إكس الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ما أدّى لإعلان الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في وقت مبكر.

إننا لم نكتشف فجأة الهوية الحقيقية لمبتكر بيتكوين الشهير بالاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، ولا توجد فئة أصول مشفرة جديدة يمكنها خلق الأموال من العدم (قبل ظهور الرموز غير القابلة للاستبدال، ربما تتذكر أي سي أو، وإس تي أو، وآي إي أو وغيرها).

لا بالطبع، كل ما حدث أن العملات المشفرة تحولت من كونها بديلاً مثيراً ومتمرّداً للتمويل التقليدي، وطريقة ((لأن تكون مصرفك الخاص))، إلى مجرد توفير وسيلة للمستثمرين العاديين لتنويع محافظهم الاستثمارية ولمديري الأصول للحصول على القليل من الإيرادات الإضافية. وبعبارة أخرى، ستكون العملات المشفرة في سنة 2024 مملة إلى حد ما؛ ولكن الملل لا يساوي الشرعية، كما أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر بنفسه حينما أعلن ذلك.

ولم تكن موافقة الهيئة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين بمنزلة تأييد لبيتكوين أو العملات المشفرة على نطاق أوسع، وإنما كانت نتيجة لحكم قضائي وجد أن معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات طويلة الأمد لصناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين - بحجة تعرضها للاحتيال والتلاعب - أمر تعسفي.

وقال جينسلر في بيان له: على الرغم من كوننا محايدين في هذه المسألة، فإنني أود أن أشير إلى أن عملة بيتكوين تعد في المقام الأول من أصول المضاربة ومتقلبة، وتستخدم أيضاً في أنشطة غير مشروعة، ومن ذلك برامج الفدية، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب.

وإضافة إلى ذلك، ليس الأمر كما لو أن العملات المشفرة المملة هي كل ما هو متاح الآن. بالنسبة لأي شخص يشعر بفقدان التنوع غير الممل، لا يزال هناك الكثير من ذلك، على سبيل المثال، القس الذي تم توجيه اتهامات الاحتيال المدني إليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أنشأ هو وزوجته وباعا عملة رقمية، وادعى أن الله قال له مباشرة إن من يشتريه سيصبح ثرياً. وقد قال لاحقاً إنه من الممكن أنه قد أخطأ في سماع رسالة الرب، ودافع عن نفسه أيضاً مضيفاً إنه على الرغم من جنيه وزوجته 1.3 مليون دولار، فإن بعض ذلك تم إنفاقه في تجديد المنزل كما أمرنا الرب بفعله.

الحقيقة أنه سواء غُلفت العملة المشفرة في غلاف تنظيمي جميل، وبيعت لك من قبل بلاك روك، أو ما إذا كنت تشتريها من قس يقول إن الرب قال له أن يقوم بالبيع، فإنه لا يزال لا يوجد شيء هناك، ولذلك، بينما قد يكون الأمر أكثر صعوبة في هذه الأيام، سأستمر في القيام بما أعدّه عملاً حقيقياً بتوجيه السخرية نحوه.