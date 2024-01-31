محاكمة «سوذبيز».. نظرة على ما يدور وراء الستار بمزادات الأعمال الفنية الخاصة

كشفت شهادات المعركة القانونية بين ملياردير روسي ودار سوذبيز، وهي واحدة من أعرق دور المزادات في العالم، الستار عن العالم الغامض وراء بيع أغلى الأعمال الفنية في العالم لأكثر المشترين تكتماً.

وقد استحوذت القضية، التي اتهم فيها الأوليغارشي دميتري ريبولوفليف دار سوذبيز، بمساعدة تاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه في زيادة الأسعار بحوالي مليار دولار على العديد من مشترياته على مدار عقد، على انتباه عالم الفن. وقدمت لمحة من وراء الكواليس عن صفقات خاصة تبلغ قيمتها الإجمالية بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات. (وقد نفت دار سوذبيز أي تورط في أي أعمال غير قانونية. ولم يذكر اسم بوفييه بصفته مدعى عليه في الدعوى القضائية، كما أن القضايا الأخرى المرفوعة ضده بخصوص عمله لصالح ريبولوفليف إما قد تم رفضها أو تسويتها).

وجادل محامو ريبولوفليف بأن ((الشفافية والمساءلة)) هي جوهر القضية. بينما تؤكد دار سوذبيز أن السرية والتكتم عنصران بالغا الأهمية في عالم المزادات الفنية الراقية؛ لحماية هويات العملاء، ومنع السرقة، والحيلولة دون محاولات الاصطياد المحتملة من جانب دور المزادات الأخرى.

وبينما تشتهر دار سوذبيز بالمزادات الفنية العامة الفخمة التي تقيمها، فإن التوسط في الصفقات الخاصة مباشرة بين البائعين والمشترين يشكل جزءاً مهماً من أعمالها. وتلك المزادات الخاصة هي ركن يكتنفه الغموض في سوق الأعمال الفنية، حيث تنتقل فيه الأعمال الفنية من يد إلى يد عبر تجار مثل سوذبيز، وتظل الهويات مخفية لدى كلا طرفي الشراء.

في أغلب الأحيان لا يكون لدى المالك أي فكرة عن هوية الشخص الذي يبيع له، ولا يكون لدى المشتري أدنى فكرة عن مصدر العمل الفني. وفي بعض الأحيان، قد لا تعرض الأعمال الفنية أصلاً، بل تظل مخزنة، وتنتقل فقط من ملكية شخص إلى آخر.

وعلى مدار أيام عدة من الشهادات، قدم صامويل فاليت، المدير العالمي لقسم المزادات الخاصة في دار سوذبيز الذي باع العديد من الأعمال إلى بوفييه، التاجر السويسري الذي عمل لسنوات مع ريبولوفليف، تفاصيل العملية التي تم عن طريقها شراء الأعمال الفنية، بما في ذلك لوحة ((مخلص العالم)) لليوناردو دافنشي، لصالح بوفييه، الذي كان أبرز عملاء فاليت في ذلك الوقت.

وقال فاليت أمام هيئة المحلفين: ((كان عملي يتمثل في تحقيق الأرباح لدار سوذبيز)). وحسب ((سوذبيز))، فقد كان فاليت أفضل مسؤول مبيعات للمعاملات الخاصة العالمية في الدار، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتحصل سوذبيز على عمولة من قيمة المزادات الخاصة، تتراوح عادة بين 3 إلى 9 في المئة من سعر بيع العمل الفني، رغم أن الدار ذكرت أن ذلك يمكن أن يختلف حسب القطعة الفنية. ووفقاً لتقرير صادر عن سوذبيز، فقد شكلت الأعمال الفنية التي تتجاوز قيمتها المليون دولار نسبة 86 في المئة من جميع المزادات الخاصة بين عامي 2018 و2022.

ولأجل المزادات الخاصة، يبحث وكلاء ((سوذبيز)) عن الأعمال الفنية التي يسعى عملاء الدار لشرائها، ويعملون جاهدين لإيجاد البائعين الراغبين في البيع والتفاوض على السعر. وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن فاليت طلب من إحدى زميلاته أن يحدد عميلها سعراً للوحة رينيه مارغريت التي أراد بوفييه الحصول عليها. وعلى الرغم من تقدير دار سوذبيز لقيمة اللوحة بأقل من 10 ملايين دولار بناءً على بيانات المزادات السابقة، إلا أن العميل كان يرغب في بيعها مقابل 25 مليون دولار. وقد اشترى بوفييه اللوحة من دار سوذبيز مقابل 24 مليون دولار، وبعدها بوقتٍ قصير باعها إلى ريبولوفليف مقابل 43.5 مليون دولار.

وكان ريبولوفليف موضوع العديد من الرسائل الإلكترونية الداخلية في ((سوذبيز))، والتي كانت حريصة على جذبه كعميل محتمل. كما ورد اسمه في جدول بيانات وزع داخلياً قبل المزادات الكبرى، حيث يدرج العملاء في هذا الجدول إلى جانب أعلى الأسعار التي دفعوها على الإطلاق مقابل عمل فني في مزاد. وقال فاليت إن عدداً من المليارديرات الروس المعروفين، بما فيهم رومان أبراموفيتش وأندريه ميلنيتشينكو، كانوا نشطين في سوق الفنون الراقية آنذاك.

وحقق ريبولوفليف ثروته في مجال الأسمدة، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. كما أنه يمتلك فريق موناكو لكرة القدم. وكان قصر في بالم بيتش من بين مشترياته الكبرى الأخرى، حيث اشتراه في عام 2008 من دونالد ترامب (الذي كان يحضر القضية الخاصة به في الجوار) مقابل مبلغ قياسي قدره 95 مليون دولار، أي أكثر من ضعف ما دفعه ثمناً لهذا القصر قبل أربع سنوات.

وقدم فاليت تفاصيل عن كيفية قيام ممثلي دار المزادات ببناء علاقات مع العملاء أصحاب الثروات الكبيرة لتشجيعهم على البيع من خلال سوذبيز: ((نحن في مجال مبني على فكرة الاختيار، سواء من قبل البائعين أم المشترين)).

وتضمنت المناقشات الداخلية بين المتخصصين في سوذبيز، بمن فيهم فاليت، حول الفرص الحالية التي تؤدي إلى ((شخص سيرث لوحة موديلياني)). وعلى الرغم أن أن سوذبيز لم تحدد ما إذا كان العميل يمر بفترة حداد، إلا أنها أشارت إلى أن ((الوقت الحالي غير مناسب للزيارة)). واستنتج أنه سيتم دعوتهم إلى فعاليات في جنوب فرنسا لبناء العلاقات.

وكان أبرز الأعمال الفنية المطروحة في المحاكمة هي لوحة ((مخلص العالم)) لدافنشي، والتي بيعت في مزاد لسوذبيز عام 2013 تحت الاسم الرمزي ((جاك)). وعمل فاليت مع بوفييه والبائعين، الذين اشتروا اللوحة في مزاد مقابل حوالي 10.000 دولار وقاموا بترميمها. ولإتمام الصفقة، سافر فاليت مع أحد الملاك إلى باريس للقاء ممثل بوفييه، الذي بدأ المفاوضات بعرض وصف بأنه كان ((منخفضاً بشكلٍ صادم)) بقيمة 47 مليون دولار حيث كان البائعون يأملون الحصول على مالا يقل عن 100 مليون دولار.

ووصف فاليت العشاء الأخير خلال الزيارة بأنه كان ((مؤلماً)) ((وفوضوياً)) حيث كانوا يتسابقون لإبرام الصفقة. وفي وقتٍ متأخر من تلك الليلة، تم التفاوض على سعر شراء نهائي قدره 68 مليون دولار، بالإضافة إلى لوحة لبيكاسو تقدر بقيمة 12 مليون دولار، مقابل لوحة ((مخلص العالم)). وبعدها بوقتٍ قصير، باع بوفييه اللوحة لريبولوفليف مقابل 127 مليون دولار. لكن بعد أربع سنوات، أعاد ريبولوفليف بيع اللوحة في مزاد، هذه المرة يخص دار كريستيز، بمبلغ هائل وصل إلى 450 مليون دولار.

وتظهر الرسائل الإلكترونية كيف أنه، مع ارتفاع تقييمات الأعمال الفنية، بدت هوامش الربح التي تتراوح بين 5 و10 ملايين دولار على هذه الأعمال الفنية ((النادرة)) كأخطاء في التقريب. وفي عام 2015 وعبر البريد الإلكتروني، أعرب فاليت عن إحباطه عندما عارض أحد زملائه في ((سوذبيز)) طلبه لتقييم أعلى للوحة دافنشي، بعد مرور عامين على البيع الأصلي لبوفييه. قال الزميل إن 95 مليون يورو ((هو أقصى ما (يمكنه تقبله))) لكن فاليت أخبر المحكمة أنه كان يعتقد أن ((95 كان رقماً محدداً للغاية)) و((غير ملائم))، وأصر على 100 مليون يورو، أي حوالي 110 ملايين دولار.

قال فاليت إنه كان يرغب في رقم كبير ينتهي بصفر أو أكثر. وقال: ((في هذا المجال إذا وصلت إلى 95 مليون يورو، فبإمكانك بسهولة الحصول على 100 مليون يورو)). وأضاف إن مناقشة التقييم كانت معيارية بالنسبة إلى دار المزادات، قائلاً: ((إذا وضعت 10 خبراء في غرفة، فمن المحتمل أن تحصل على 10 آراء مختلفة حول قيمة الشيء ذاته)).