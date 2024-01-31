«إنفستوبيا» تبحث التعاون مع سوق لندن للأوراق المالية

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا»، في فعالية إغلاق التداول لسوق لندن للأوراق المالية (بورصة لندن)، وذلك أثناء زيارته مقر السوق في العاصمة البريطانية، بهدف بحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات وتحفيز الاستثمارات الجديدة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية المتقدمة، حيث كانت في استقباله جوليا هوجيت، الرئيسة التنفيذية لسوق لندن للأوراق المالية، وبحضور مايكل مانيلي عمدة لندن، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وممثلي شركات الخدمات المالية من البلدين.

وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تجمعهما علاقات تاريخية متينة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وذلك في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة ودفعها نحو مستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً. مشيراً إلى أن قطاعي التكنولوجيا المالية والخدمات المالية يمثلان محوراً رئيسياً على أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن زيارة سوق لندن للأوراق المالية تعزز فرص التعاون بين البلدين في الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأسواق المالية والحلول الرقمية المتطورة، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذه المجالات الحيوية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال في البلدين للفرص الواعدة في أسواقهما ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد.



حوارات



وتأتي زيارة بورصة لندن في إطار الزيارة الرسمية لوفد اقتصادي من دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة برئاسة وزير الاقتصاد، حيث ستتضمن الزيارة انعقاد فعالية حوارات إنفستوبيا العالمية الجديدة «إنفستوبيا لندن» والتي ستقام في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية.

وكانت الإمارات والمملكة المتحدة قد وقعتا في أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الخدمات المالية بما يسهل وصول القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، وتبادل الخبرات في أنشطة وأعمال الأسواق المالية مثل الخدمات المالية المبتكرة والمتقدمة والتمويل الأخضر وغيرها. وتلعب «إنفستوبيا» دوراً محورياً في تنفيذ مخرجات المذكرة من خلال تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لتحفيز الاستثمارات العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد ولا سيما القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية المتقدمة.



فرص الاستثمار

وتواصل «إنفستوبيا» جهودها ودورها في تعزيز ربط المجتمع العالمي للاستثمار مع الحكومات وقادة الأعمال والفكر والخبراء لتسريع تدفقات رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة بما يعزز النمو الاقتصادي، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وستقام قمة «إنفستوبيا» بنسختها الثالثة في العاصمة الإماراتية أبوظبي 28 و29 فبراير 2024، وستشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة، والتي تتضمن إقامة عدد من اللقاءات الثنائية، والجلسات النقاشية، بين ممثلي حكومات عالمية وإقليمية، ومستثمرين وشركات القطاع الخاص، والجهات البحثية والأكاديمية، بهدف النقاش والتباحث حول فرص الاستثمار بالسوق الإماراتي وكذلك السوقين الإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على التحولات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي دفعت الدول إلى التوجه إلى الاستثمار في القطاعات الجديدة للاقتصاد، وفتح آفاق التعاون في قضايا الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، والاستثمار في المواهب، والطاقة النظيفة، والتقنيات الحديثة للخدمات المالية.

ونجحت «إنفستوبيا» في نسختيها الماضيتين في جمع قادة الفكر والقادة الاقتصاديين حول العالم، حيث شهدت حضور أكثر من 3500 مشارك من 60 دولة مختلفة، بما في ذلك أكثر من 500 مدير تنفيذي، و180 مؤسساً أو مؤسساً مشاركاً لكبرى المؤسسات المالية، بالإضافة إلى سلسلة الحوارات العالمية التي نقلت إنفستوبيا إلى مدن مختلفة حول العالم بما في ذلك نيويورك وجنيف وميلانو ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا والآن لندن.