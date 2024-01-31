وائل حماد يتحدث عن رؤية "إكس أس" 2024 خلال مقابلة مع موقع "أف أكس ماغ"

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- Your Mind Media ) عالمي، 31 يناير 2024 – في مقابلة حصرية مع موقع "أف أكس ماغ" (FxMag) الدولي المتخصص في مجال أسواق المال العالمية نُشرت يوم الثلاثاء 30 يناير، قدم السيد وائل حماد المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، نظرة شاملة حول الرؤية الاستراتيجية للوسيط العالمي متعدد الأصول لعام 2024.
منذ تأسيسها في استراليا عام 2010، اتجهت مجموعة إكس أس العالمية بشكل استراتيجي نحو التوسع العالمي من خلال المشاركة الفعّالة في الفعاليات الدولية في جميع أنحاء العالم. حيث أن نمو الشركة المتسارع وقدرتها على التكيف مع أسواق متنوعة جعلها لاعبًا رائدًا في العالم المتطور للتداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
كما أظهرت مجموعة إكس أس العالمية منذ تأسيسها التزاماً راسخاً بالمصداقية من خلال استحواذها على تراخيص من اهم الهيئات الرقابية حول العالم. يؤكد السيد حماد خلال هذه المقابلة، على الأهمية الاستراتيجية لهذه التراخيص، مضيفًا أنها تضمن الامتثال للتشريعات الإقليمية وتثبيت مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كوسيط عالمي موثوق وملتزم بالقوانين.
كما يهدف الوسيط الحاصل على العديد من الجوائز إلى الحفاظ على أعلى معايير قطاع الخدمات المالية، واضعًا نفسه بشكل استراتيجي كشريك موثوق في مجال للتداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
وتسلط المقابلة الضوء على استراتيجية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في تقديم مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات لتلبية احتياجات جمهور عالمي متنوع لديه مستويات متفاوتة من الخبرة. هذا العدد المتنوع من الحسابات كحسابات "برو"، "إيليت" و "في أي بي" الحصرية للمتداولين المحترفين وحسابات "سنت"، "ميكرو" و "ستاندرد" للمتداولين المبتدئين، تضع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كوسيط مالي عالمي يقدم تجربة تداول شخصية وشاملة للمتداولين.
كما ان التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تجاه سلامة وأمان أموال العملاء، وتطوير منتجات مبتكرة مثل بطاقة "إكس أس ماستركارد" والرافعة المالية المرنة، يبرز رؤيتها المستقبلية في تشكيل مستقبل التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
ومع بداية عام 2024، تستعد "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لتحقيق أهداف جديدة ومبادرات مبتكرة، مع تعزيز التزامها بالتفوق في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
وفيما يلي الترجمة العربية للنص الكامل لمقابلة السيد وائل حماد المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مع موقع "أف أكس ماغ" (FxMag) الدولي المتخصص في مجال الأسواق المالية العالمية:
مقدمة المقابلة: في هذه المقابلة الحصرية مع موقع "أف أكس ماغ" (FxMag)، نجلس مع السيد وائل حماد المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الذي نال اعترافًا باعتباره افضل وسيط مالي عالمي لعام 2023. وبينما نتطلع إلى عام 2024، نطرح السؤال: كيف يمكن لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الاستمرار في رفع مستوى التحدي؟ لذا انضموا إلينا حيث نكتشف الخطط الاستراتيجية لدى "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لإعادة تعريف التفوق في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال:
1- المُحاور: كيف اتجهت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بشكل استراتيجي نحو التوسع العالمي منذ إنشائها؟
وائل حماد: منذ تأسيسها في أستراليا في عام 2010، كانت رحلة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مليئة بالنمو المتصاعد والتحول الاستراتيجي. من خلال المشاركة الفعّالة في الفعاليات الدولية في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الروابط مع المتداولين والشركاء المحليين، والمساهمة بشكل كبير في نهجنا العالمي. ومن خلال التكيف السريع مع أسواق واتجاهات متنوعة، تضع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) نفسها في الصدارة باستمرار في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، والتداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية، لضمان أن يتردد صدى علامتنا على نطاق عالمي.
2- المُحاور: حصلت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على العديد من التراخيص. كيف تعزز هذه التراخيص مصداقية "إكس أس دوت كوم"، وما هي الأهمية الاستراتيجية وراء الحصول على تراخيص من هيئات رقابية متنوعة؟
وائل حماد: الحصول على التراخيص ليس مجرد خطوة إجرائية بالنسبة لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com)؛ بل هو جزء من التزامنا بأن نكون وسيطًا موثوقًا وشفافًا. ويحمل كل ترخيص نحصل عليه من هيئات رقابية موثوقة - بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، هيئة الأوراق المالية والبورصة في قبرص (CySEC)، هيئة الرقابة على الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA)، وهيئة لابوان للخدمات المالية (Labuan FSA) في ماليزيا - أهمية استراتيجية هائلة.
هذا النهج الاستباقي يضمن الامتثال للتشريعات الإقليمية الخاصة، ويضع أساسًا قويًا من الثقة مع عملائنا. ولا يتعلق الأمر فقط بتلبية المتطلبات القانونية؛ بل نقوم بتحديد مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كوسيط موثوق وملتزم بالقانون، مستعدًا للتنقل والتفوق في أسواق متنوعة. كما يُظهر هذا التعهد إخلاصنا في الحفاظ على أعلى معايير قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ويجعلنا شريكاً موثوقاً في عالم التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية. وبذلك، نهدف إلى أن نكون في طليعة التطورات الحديثة، مقدمين قيمة لا مثيل لها لعملائنا.
3- المُحاور: تقدم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات. كيف يسهم هذا التنوع في جذب جمهور عالمي متنوع؟
وائل حماد: مجموعتنا المتنوعة من أنواع الحسابات ليست مجرد قائمة حسابات، بل هي مبادرة استراتيجية تهدف إلى توفير حلول مخصصة لجمهور عالمي متنوع. تلبي حسابات "برو"، "إيليت" و "في أي بي" احتياجات المتداولين المحترفين من خلال تقديم ميزات حصرية وخدمات شخصية، ما يضمن أن لديهم الأدوات التي يحتاجونها لاستراتيجيات التداول المعقدة. وفي الوقت نفسه، تستوعب حسابات "سنت"، "ميكرو" و "ستاندرد" بشكل استراتيجي المتداولين المبتدئين ما يضمن لهم الوصول السهل للأسواق المالية.
تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بهذا النهج بشكل استراتيجي، ليس فقط كوسيط ولكن كشريك مالي، يقدم تجربة تداول شخصية وشاملة تتفاعل مع متداولين لديهم مستويات مختلفة من الخبرة وتفضيلات متنوعة. من خلال الابتكار المستمر وتوسيع عروض الحسابات، نسعى لتلبية احتياجات جمهورنا العالمي، وتعزيز بيئة تداول تتكيف مع التطورات في مجال الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يكمل التزامنا بدعم العملاء وأدوات التداول المتقدمة أنواع حساباتنا، موفرًا نظام دعم شامل يمكّن المتداولين من النمو والنجاح في رحلتهم المالية. يُظهر هذا التفاني التزام "إكس أس دوت كوم" بأن تكون وسيطا رئيسياً وشاملاً في مجال التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
4- المُحاور: تضمن "إكس أس دوت كوم" (XS.com) أمان أموال العملاء. هل يمكنك التوضيح حول أهمية هذا الموضوع، مع تقديم أمثلة على التزام "إكس أس دوت كوم" في حماية أموال العملاء؟
وائل حماد: في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، يتجاوز التزامنا بتأمين أموال العملاء المتطلبات التنظيمية؛ بل هو ضرورة استراتيجية تحدد قيمنا الأساسية. على سبيل المثال، تغطيتنا التأمينية بقيمة 5 ملايين دولار ليست مجرد شبكة أمان بل هي رمز لتفانينا في التقليل من المخاطر وتعزيز ثقة عملائنا. في صناعة تعتمد بشكل كبير على الثقة، يبرز نهجنا الاستراتيجي للأمان المالي، مما يميزنا ويعزز رؤيتنا لبيئة تداول مميزة بالموثوقية والجدارة بالثقة.
كما أن تركيزنا على أمان أموال العملاء يتناغم بسلاسة مع رسالتنا الأوسع لتقديم أكثر من مجرد منصة للتداول. إنها ركيزة في جهودنا لبناء شراكات دائمة تستند إلى الثقة والنمو المتبادل. تتصور "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مستقبلاً لا يقوم خلاله العملاء فقط بإجراء معاملاتهم بأمان، ولكنهم أيضًا يزدهرون في بيئة تداول متميزة تتسم بالشفافية والثقة، والتزام استراتيجي بحماية أصولهم المالية.
5 - المُحاور: قدمت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) منتجات مبتكرة مثل بطاقة "إكس أس ماستركارد" والرافعة المالية المرنة. هل يمكنك شرح الفكرة وراء تطوير هذه المنتجات وكيف تتناغم مع رؤية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لمستقبل التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية؟
وائل حماد: ان تطوير منتجاتنا، بما في ذلك بطاقة "إكس أس ماستركارد" والرافعة المالية المرنة، يتجاوز كونها ميزات بسيطة؛ بل تجسد نهجًا رؤيوياً لمستقبل التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
تسهل بطاقة "إكس أس ماستركارد" تحويل الأموال وتتبع العمليات بسلاسة، متناغمة تمامًا مع التزامنا بتقديم خدمات سهلة الاستخدام. وفي الوقت نفسه، تعكس الرافعة المالية الديناميكية رؤيتنا لكفاءة رأس المال، مما يمكّن المتداولين من تحسين مواردهم عبر فئات الأصول المتعددة. تضه هذه الابتكارات "إكس أس دوت كوم" كوسيط رائد، يساهم في تشكيل مستقبل التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية من خلال تقديم حلولاً حديثة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتداولين. رؤيتنا للتقدم المستمر في الصناعة تظهر من خلال هذه الابتكارات، وتضع معيارًا لرؤيتنا المستقبلية لقطاع التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
في الختام، تسلط رؤى وائل حماد الضوء على استراتيجيات "إكس أس دوت كوم" (XS.com) القوية، بدءًا من التوسع العالمي إلى تطوير المنتجات الرائدة، مما يظهر التزامًا بالتميز من خلال تنوع التراخيص والتفاني الثابت في أمان الأموال. بينما تستعد "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لانطلاقة عام 2024، وتستعد لتحقيق أهداف جديدة ومبادرات مبتكرة، متسلحة بتركيز ثابت على إعادة تعريف معايير المجال وتشكيل مستقبل قطاع التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.
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