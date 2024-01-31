مايلستون سيستمز تعتمد مدونة قواعد سلوك الشركات الصادرة عن مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت مايلستون سيستمز، الشركة الرائدة في مجال برامج تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات، عن اعتماد وتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصادرة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، لتصبح واحدة من أوائل الشركات التي تعتمد هذه القواعد. ويأتي قرار مايلستون سيستمز بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
وفي تعليقه على هذا القرار قال توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لمايلستون سيستمز: "نحن بحاجة إلى قواعد تضمن تطور الذكاء الاصطناعي لما فيه صالح البشرية. لكن يجب على الشركات ألا تنتظر صدور القوانين بل الإسراع لاتخاذ خطوات خاصة بها لتحديد ومعالجة نقاط الضعف والمخاطر ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. وفيما يتعلق ببرامج الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مازلنا في المراحل الأولى من استكشاف فوائده واستخداماته المحتملة. ولكننا ندرك أيضاً بعض المخاطر التي يحملها مثل التحيز والإنذارات الزائفة. ونتخذ في مايلستون سيستمز خطوات مهمة لمعالجة نقاط الضعف المحتملة في أدواتنا. كما سنواصل بناء برامج موثوقة وشفافة ومسؤولة من خلال اعتماد مدونة السلوك لمجموعة الدول الصناعية السبع".
تهدف مدونة السلوك الدولية للشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق في جميع أنحاء العالم. حيث تم الاتفاق على هذه المدونة من قبل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع في نهاية أكتوبر 2023 إلى جانب مجموعة من المبادئ التوجيهية الواجب اتباعها عند تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة.
الإشادة بقانون الذكاء الاصطناعي
وأضاف جنسن: "نثني بالتأكيد على قانون الذكاء الاصطناعي، إلا أن دخوله حيز التنفيذ سيستغرق بعض الوقت، وربما بضع سنوات. لكننا نعتقد أن على الشركات في هذه الأثناء أن تسعى جاهدة لمواكبة القوانين النافذة. علينا ألا نتوقف عن الابتكار، ولكن يجب أن تسعى شركات الذكاء الاصطناعي لبناء ذكاء اصطناعي جدير بالثقة للحيلولة دون ظهور عواقب سلبية من قبل الرأي العام والجهات التنظيمية. ونرى أن اعتماد مدونة قواعد السلوك لمجموعة الدول الصناعية السبع هو إحدى الخطوات التي يجب على جميع الشركات اتخاذها للمساعدة في ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتعزيز ثقة الجمهور في الإمكانيات الجديدة التي تقدمها".
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