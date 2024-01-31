وزارة المالية لدولة الكويت تقدم مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2024

(MENAFN
- Mofpresscenter) الكويت - 30 يناير 2024: أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025/2024 إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار. تبدأ موازنة 2025/2024 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.29 مليار د.ك. ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 13.5% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
وبهذه المناسبة صرح معالي وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور علي المضف "نتطلع إلى العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديد، كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أخواتي وإخواني العاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة".
● أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2025/2024
(من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025)
● الإيرادات
○ إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.7 مليار د.ك.
■ قدرت الإيرادات النفطية عند 16.23 مليار د.ك، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.4% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
■ قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.42 مليار د.ك مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
○ تم تقدير سعر البرميل على أساس 70 دولار للبرميل كمعدل للسنة .
● المصروفات
○ إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار د.ك.
○ نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.4%.
○ نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.3%.
○ نسبة المصروفات الأخرى ("باقي المصروفات") من إجمالي المصروفات: 11.3%.
● التوازن المالي
○ من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليار د.ك، بانخفاض يبلغ 13.5% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2024.
○ سعر التعادل: 90.7 دولار أمريكي للبرميل.
وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات - وتتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.199.621 مليون د.ك.، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون د.ك.، وتخفيض الباب الخامس - الإعانات - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون د.ك.، وتخفيض بند الدعوم بمبلغ 59.302 مليون د.ك. بوزارة التجارة والصناعة، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون د.ك. قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 102.262 مليون د.ك. للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.
وبينت الوزارة بأن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2024 تبلغ 23.732 وظيفة، وأنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 1.450 مليون د.ك (مشاريع مستمرة 877.3 مليون د.ك. - الصيانة الجذرية 571.4 مليون د.ك. - المشاريع الجديدة 1.3 مليون د.ك. ويبلغ عددها (55) مشروع إنشائي).
كما ذكرت أيضا أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار، وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ (5,892.791) مليون د.ك.
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