بحث جديد يظهر الفوائد المحتملة لاستبدال تناول بعض اللحوم بالجوز

California Walnuts

INSTANBUL, TURKEY, January 31, 2024 /EINPresswire / -- تتطور توجهات الطعام باستمرار، وأحد أكثر التوجهات أهمية لعام 2024 هو التركيز على العودة لنمط الحياة النباتي.1إحدى الطرق السهلة لإدراج المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي هي اعتبار الجوز كبديل جزئي للحوم في الوجبة الرئيسية أو كوجبة خفيفة للحصول على فوائد غذائية إضافية. الجوز هو خيار بروتين نباتي لذيذ ومغذٍ ومتعدد الاستعمالات يتماشى بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من النكهات العالمية الحلوة أو المالحة ويتناغم مع المكونات الأخرى. يتمتع الجوز أيضًا بالقدرة على الحصول على قوام واتساق اللحم المفروم، مما يسمح بدمجه بسلاسة في مجموعة متنوعة من الوصفات.تشير دراسة جديدة إلى أن الجوز، عند استبداله باللحوم، قد يحسّن من جودة النظام الغذائي ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومعدلات الوفيات أياً كان سببها.2، 3في دراسة نموذجية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients، وهي مجلة تغذية بشرية دولية مفتوحة خاضعة لاستعراض الأقران ممولة من قبل هيئة الجوز في كاليفورنيا، قام الباحثون باستعراض الفوائد المحتملة لتناول العناصر الغذائية وجودة النظام الغذائي عن طريق استبدال بعض اللحوم في النظام الغذائي بالجوز. استخدم الباحثون بياناتٍ من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) لعامي 2015 و2018، لنمذجة كمية العناصر الغذائية التي يتناولها سكان الولايات المتحدة مع الجوز وبدونه. على وجه التحديد، 0.5، 1، 1.5 و 2 أوقية من الجوز يوميًا تحل محل 1، 2، 3 و 4 أوقية من اللحوم.وجدت دراسة النمذجة أن الاستبدال الجزئي للحوم بالجوز في النظام الغذائي: 2.حسّن من جودة النظام الغذائي بشكل عام..يزيد امتصاص حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 والألياف والمغنيسيوم والنحاس..يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول وفيتامين ب12.oملاحظة هامة: حافظت جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين على تناول فيتامين ب12 بشكل أعلى من الحصة اليومية الموصى بها عند استبدال 2-3 أونصات من اللحوم بالجوز.والجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أن استبدال 1 - 1.5 أونصة فقط من اللحوم بالجوز يمكن أن يحسّن الامتصاص الغذائي لبعض العناصر الغذائية، مثل الألياف والمغنيسيوم والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة "الجيدة"، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3، ومن الممكن أن يقلل من مستوى الكولسترول. ووجدت الدراسة أيضًا أن جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين يمكن أن يستفيدوا من دمج الجوز في وجباتهم الغذائية.*"من غير المستغرب أن تكون هناك فوائد لتناول المزيد من الأطعمة النباتية. لكن الأمر المشجع أكثر هو أن هذه الفوائد يمكن أن تحدث من خلال تضمين شيء بسيط وسهل العثور عليه ومتعدد الاستعمالات من المكسرات، مثل الجوز، في النظام الغذائي." كما قالت الدكتورة ويندي بازيليان، DrPH، RDN "بالطبع، نحن نعلم أن السمات الإيجابية العديدة للجوز مدعومة بالفعل بأكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث المتعلقة بالصحة والتي تدرس تأثير الاستهلاك على مجالات صحة الجسم بالكامل. ونحن نشهد اليوم التأثيرات المثيرة والتي يمكن أن يُحدثها استبدال المنتجات الحيوانية عند استخدام الجوز المغذي واللذيذ."أطلق العنان لتأثير الجوز الذي قد يحسن نظامك الغذائي ورفاهيتكمن السهل أيضًا ملاحظة الثورة النباتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط أيضًا. تمتلئ أرفف المتاجر الكبرى بمجموعة متزايدة باستمرار من البدائل النباتية، وتضيف المطاعم خيارات خالية من اللحوم إلى جانب منتجات الألبان لقوائمها بطريقة لم يسبق لها مثيل.على الرغم من أن النظام الغذائي الخاص بالأسر العربية قائم على اللحوم؛ إلا أن سوق البدائل النباتية في المنطقة يشهد نمواً هائلاً. وفقًا لمؤسسة ترايتون للأبحاث السوقية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة؛ من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات النباتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 8.35% ما بين عامي 2021 و2028. هذا الرقم ليس بعيدًا عن معدل النمو السنوي المركب المتوقع والبالغ 12.11% لسوق الأغذية النباتية العالمية خلال العقد المقبل، بحسب ما توقع باحث السوق الأمريكي IMARC.4تشمل بعض الأمثلة على استبدال اللحوم النباتية بالجوز:.امنح الماسالا الكلاسيكية لمسة سحرية من خلال إضافة نكهة وملمس من النباتات والجوز؛ دجاج الماسالا بالجوز والسبانخ.إن تحضير كمية كبيرة من كفتة بانير بالجوز في وقت مبكر يجعل وقت تناول الطعام سهلاً طوال الأسبوع مع كفتة بانير بجوز كاليفورنيا.ارفع مستوى الراحة المطلقة مع الوجبات الخفيفة الصحية - شرائح الخضار: شرائح الخضار بالبطاطس وجوز كاليفورنياتوفر حصة 1 أونصة من الجوز، أي ما يعادل حفنة، دفعة من العناصر الغذائية المهمة للصحة المثلى، بما في ذلك:3.مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا 3 الدهني النباتي (2.5 غرام) - وهو نوع المكسرات الوحيد الذي يحتوي على كمية كبيرة منه..4 غرام من البروتين.2 غرام من الألياف.مصدر جيد للمغنيسيوم (45 ملغ)دعم إضافيتستمر الأدلة في الترابط لتوضيح فوائد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في نمط الأكل اليومي. يبحث تحليل وصفي جديد تم نشره في مجلة بي إم سي الطبية في العلاقة بين استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.5وجد الباحثون أن استبدال حصة واحدة يوميًا من اللحوم المصنعة (حوالي 50 غرامًا) بحصة واحدة يوميًا من المكسرات (بين 10 و50 غرامًا)، مثل الجوز، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني. علاوة على ذلك، فقد كشفت الدراسة عن انخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب عند استبدال اللحوم الحمراء بالمكسرات أو الحبوب الكاملة. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن المكسرات، بما في ذلك الجوز، يمكن أن تكون بديلاً مفيداً للأغذية الحيوانية لتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.^استمر للتعرف أكثر على الأبحاث التي تدعم استهلاك الجوز من مجموعة الوصفات هذه للحصول على المزيد من إلهام استهلاك الجوز كبديل عن اللحوم.المراجع:1.تتنبأ سوق الأطعمة الكاملة بأهم 10 توجهات غذائية لعام 2024. غرفة أخبار سوق المواد الغذائية الكاملة. تم النشر في 17 تشرين الأول 2023. تم الدخول إليه في 6 تشرين الثاني، 20232. سبينس إل ايه، هينشيل بي، لي آر، تيكوي سي دي، ثياغاراجاه كيه. نموذج غذائي لاستبدال اللحوم جزئيًا بالجوز يوضح التغيرات في ملف المغذيات وجودة النظام الغذائي لسكان الولايات المتحدة. العناصر الغذائية. 2023; 15(21):4518.3. وزارة الزراعة الأمريكية، دائرة البحوث الزراعية. فود داتا سنترال، 2019. usda.4.شركة فاست الشرق الأوسط، المستهلكون في الشرق الأوسط يتحولون إلى نظام غذائي نباتي هل تعتبر الصناعة المحلية على دراية بذلك؟ تم النشر في 29 أيار 2023. سوق الأغذية والمشروبات النباتية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023-2030، تريتون لأبحاث السوق. سوق الأغذية النباتية حسب النوع والمصدر وقناة التوزيع والمنطقة، إيمارك.5.نوينشفاندر إم، بالون ايه، ويبر كانساس، وآخرون. إن استبدال الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالأغذية النباتية يغير خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية: التحليل الوصفي للدراسات النظيرة المحتملة. بي إم سي الطبية 2023;21(1):404. doi:10.1186/s12916-023-03108-9* في حين أن هذه النتائج لها مخرجات إيجابية، فقد استخدمت هذه الدراسة نمذجة النظام الغذائي والتقنيات الإحصائية المتقدمة لتقييم مدخول العناصر الغذائية، لذلك لم يتم إجراء أي تدخل حقيقي أو تحليل قائم على الملاحظة. هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية عشوائية جيدة التصميم لتأكيد هذه النتائج.^ يقدم التحليل التلوي نظرة شاملة على النتائج بين المرضى من خلفيات مختلفة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل تعزيز الأدلة الموجودة. في حين أن النتائج مفيدة، إلا أن النتائج لا تظهر السبب والنتيجة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الدراسات المشمولة قائمة على الملاحظة ولا يمكن استبعاد العوامل المحيّرة غير المعروفة. نظرًا للتصميم الرصدي للدراسات المشمولة، فإنها غالبًا ما تتضمن عنصرًا من عناصر التحيز في الاختيار.نبذة عامة عن هيئة الجوز في كاليفورنيا:يتم تمويل هيئة الجوز في كاليفورنيا التي تأسست عام 1987 من خلال التقييمات الإلزامية للمزارعين. الهيئة هي وكالة تابعة لولاية كاليفورنيا تعمل بالتنسيق مع سكرتير وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا. تشارك الهيئة بشكل رئيسي في البحوث الصحية وأنشطة تطوير أسواق التصدير. لمزيد من المعلومات الصناعية والأبحاث الصحية وأفكار الوصفات، تفضل بزيارةيتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية ( ) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائجTM مضمونة

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