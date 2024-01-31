أول تعليق من مانشيني مدرب السعودية على مغادرته الملعب مبكراً أمام كوريا

أكد روبرتو مانشيني مدرب السعودية أنه فخور بما قدمه لاعبوه رغم وداع كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكرا أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه 4-2 أمام كوريا الجنوبية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أمس الثلاثاء.

وتقدمت السعودية بالهدف الأول عن طريق عبد الله رديف بعد لحظات من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشو جيو-سونغ هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظهر مانشيني وهو يتجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلة الترجيح الرابعة للسعودية قبل أن يسدد هوانغ هي-تشان آخر ركلات ترجيح كوريا الجنوبية التي ظفرت ببطاقة التأهل.

وأبلغ الإيطالي مانشيني مؤتمرا صحفيا "أعتذر على ذلك. فقط أعتقد أن ركلات الترجيح انتهت. لم أقصد التقليل من أي أحد.

"أريد أن أشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة".

وقال مانشيني لشبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة "عندما تخسر بركلات الترجيح يكون الأمر كذلك.. ولكن هذه هي كرة القدم.

"أنا سعيد بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم.

"علينا أن نستريح الآن لأننا نستحق ذلك، وبعد ذلك سنفكر ونستعد للمرحلة القادمة".

وقال يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية للمحطة القطرية "لقد كانت مباراة صعبة للغاية وكنا نعرف أنها ستكون كذلك.

"السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم، تأخرنا في النتيجة وصنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل واحتجنا إلى وقت طويل للغاية قبل تسجيل هدف التعادل".

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارا صعبا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل أمام أستراليا والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على إندونيسيا يوم الأحد الماضي.

وأضاف الألماني كلينسمان عن مواجهة أستراليا بطلة آسيا 2015 "هذا هو السبب وراء رغبتي الشديدة في الفوز بمجموعتنا.

"قال البعض إنني سعيد بعدم تصدر المجموعة وتجنب اليابان. لم نفز بالمجموعة ودفعنا الثمن (الآن).

"سنتعافى لأن الأجواء جيدة لدينا. نتطلع لمواجهة أستراليا، بعد ان فازت 4-صفر (على إندونيسيا)".









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