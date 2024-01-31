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609 آلاف من أهالي غزة استفادوا من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي خلال أسبوع

1/31/2024 12:19:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعداتها الإنسانية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وخلال الفترة من 23 إلى 30 يناير الجاري، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات، التي شملت توزيع المواد الغذائية والإغاثية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام، 609 آلاف و 314 مستفيدا.

كما قامت الهيئة بتشغيل 17 مطبخا شعبيا لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على النازحين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ودعم المخابز بالطحين لسد النقص في القطاع .

وكانت دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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