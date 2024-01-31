609 آلاف من أهالي غزة استفادوا من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعداتها الإنسانية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وخلال الفترة من 23 إلى 30 يناير الجاري، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات، التي شملت توزيع المواد الغذائية والإغاثية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام، 609 آلاف و 314 مستفيدا.
كما قامت الهيئة بتشغيل 17 مطبخا شعبيا لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على النازحين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ودعم المخابز بالطحين لسد النقص في القطاع .
وكانت دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
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