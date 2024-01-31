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قرقاش: سنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء نموذج جاذب للتنمية والاستقرار

1/31/2024 12:19:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له دولة الإمارات لن يزيدها إلا ثقة وثباتاً، وستبقى مصدر اعتدال، ومستمرة في بناء نموذج جاذب للتنمية والاستقرار. فهذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً.. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد.».

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