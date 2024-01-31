1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» بارتفاع 49% في 2023

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023). ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "كان العام 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية، مما رسخ مكانة مجموعة تيكوم الرائدة في تطوير مجمعات أعمال متخصصة وحيوية، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة.



وتابع:“كما واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم. وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية حيث سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب حفاظها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية.

وأضاف: "ضمن إلتزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024.

وأردف: "سنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية مختلف توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة. ونجحنا في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، حيث واصلنا التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. واختتمنا العام بوضع مالي قوي، مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.

وأضاف: "كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%، حيث تضمنت قائمة العملاء الجدد الشركة الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات "نوتريدور"، وشركة "إندافا" العالمية لحلول التكنولوجيا، وشركة المستحضرات الدوائية المصنّعة من الأعشاب "هيمالايا ويلنس" وشركة المستحضرات الدوائية العالمية "أسترازينيكا"، ومدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية الشهيرة "ليكول".

وتابع: "نتوقعّ استمرار زخم النمو مدفوعاً بالطلب القوي خلال العام 2024 وما بعده. وانطلاقاً من نموذج عملنا الفريد، وإمكانية الوصول إلى أراضٍ تجارية وصناعية وأصول فريدة ذات موقع إستراتيجي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على تلبية مختلف توجهات الطلب والمضيّ قدماً نحو ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال".

نتائج 2023



شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.

وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ حينها 86%.

وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.



التدفقات النقدية



ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.

وفي يونيو 2023، أنجزت مجموعة تيكوم اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً تمويلية أفضل ومعدلات فائدة أقل، مما ساعدها على خفض تكاليفها المالية خلال النصف الثاني من العام واختتام السنة المالية بمستوى متميز للغاية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بواقع 0.7 ضعف. وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، يمكن للمجموعة الاستفادة من تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم للاستثمار في قطاعات الأعمال.

وبعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.

نتائج الربع الأخير



ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 579 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء الجدد بما في ذلك "يانغو" و"سوكوفو" و"هيمالايا ويلنس" و"نيوتريدور" وغيرها، بجانب استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 419 مليون درهم، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 53% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن العمليات التشغيلية.



وارتفع صافي الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 311 مليون درهم.

أبرز الإنجازات على صعيد الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2023

وأعلنت شركتا التكنولوجيا العالميتان "سبرينكلر" و"يانغو" عن افتتاح مكتب جديد لهما في مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.

وافتتحت شركة "BeiGene" العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية مكتبها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم.

وكشف مجمّع دبي للعلوم وشركة "اي واي" (EY) عن مقتطفات من تقرير مرتقب حول قطاع الرعاية الصحية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وافتتحت "ليكول" L'ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة "فان كليف آند آربلز"، أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان "حديقة الزمرّد".



واحتفى مجمّع دبي للمعرفة بمرور 20 عاماً على تأسيسه كمركز بارز للتعلّم المستمرّ وأحد المساهمين الرئيسيين في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، كما سجل المجمع المعرفي رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم.

وافتتحت شركة "سوكوفو" الزراعية مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وافتتحت شركة "نيوتريدور" مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات وذلك في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 75 مليون درهم.

ووضعت شركة "هيمالايا ويلنس" حجر الأساس لمصنعها المتطور للمستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 200 مليون درهم.

أبرز الإنجازات



حافظت مجموعة تيكوم خلال عام 2023 على إلتزامها الراسخ بنهج الحوكمة القائم على الشفافية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل متنوّعة وشاملة، إلى جانب تعزيز الممارسات في مجال الاستدامة. ومن أبرز إنجازات المجموعة في هذا المجال:

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تسجيل زيادة بنسبة 9.83% في أعداد الشركات الناشئة النشطة، ليصل المجموع إلى 380 شركة ناشئة تزاول أعمالها ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة مع 346 شركة ناشئة عام 2022.

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تخصيص استثمارات بقيمة 1.5 مليون درهم لفعاليات وأنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات، أثمرت عن مبادرات مهمة عديدة منها "متجر الخير" و"معاً نمشي".

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تسجيل زيادة بنسبة 11% في توليد الطاقة النظيفة ليصل الناتج إلى 12.35 جيجاواط ساعة مقارنة مع 11.14 جيجاواط ساعة خلال عام 2022.

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حصول 8 مباني جديدة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ليصل إجمالي المباني الحاصلة على شهادة LEED إلى 30 مبنى خلال عام 2023.

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المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP28 وتوقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية مع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

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