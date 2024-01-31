اللواء الدويري يكشف سبب عودة الاشتباكات في شمال غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن عودة الاشتباكات حول مستشفى الشفاء وسط قطاع غزة سببها إعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بناء قدراتها الإدارية تدريجيا.



ولفت الدويري إلى التصريحات السابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أعلن القضاء على حماس ثم تراجع وقال إنه لا يمكن القضاء على جيوب الحركة، دون تحديد مناطق بعينها، مضيفا "بعد الدخول في المرحلة الثالثة وتراجع الاشتباكات في الشمال، أعادت حماس تنظيم قواتها هناك".



وأضاف "الآن بدأت حماس عودة متدرجة للإدارة المدنية في الشمال وهو ما أشعر رئيس الأركان الإسرائيلي بالخطر، وهذا ما دفعه للحديث في السابق عن احتمال تآكل الإنجازات والاضطرار للقيام بعملية عسكرية أوسع".



ووفقا للدويري، فقد وقفت القوات الإسرائيلية على بعد نحو 15 كيلومترا من السياج، "وكلما رصدت تحركا أو معلومة تدخل للاشتباك كما حدث في جبل الريس وجباليا التي عاودت الانسحاب منها".



وأضاف "في المنطقة من جحر الديك حتى شارع الرشيد، استخدمت إسرائيل السدود النارية لمنع عودة السكان، لكنها لم تمنع كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- من التدخل، مما أدى إلى تطور الاشتباكات ووصول الإسرائيليين إلى أبراج المخابرات والشفاء، لكنها تتحرك في هذه المناطق ولا تتثبت فيها".



وخلص إلى أن إعادة حصار مستشفى الشفاء تعود إلى رغبة الإسرائيليين في القضاء على كل مقومات الحياة بعد تدمير البنية التحتية والبيوت.



ووفقا للخبير العسكري، فإن أربعة ألوية تقاتل حاليا حول مدينة غزة، وتضم قوات كوماندوز ومدرعات ومظليين إلى جانب لواء غفعاتي.

