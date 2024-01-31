ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 17 منذ أمس

ارتفاع عدد الشهداء بخان يونس إلى 17 منذ أمس
التاريخ
1/31/2024 12:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية وسط وغربي خان يونس، كما تلقي بقنابل إنارة.
وأفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء إلى 17 شهيدا.
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