الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا في قطاع غزة

الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا في قطاع غزة
التاريخ
1/31/2024 12:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان إننا نأمل أن تتراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا عن مواقفها.
وأضاف أن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا.
وأشار إلى ان الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي.
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