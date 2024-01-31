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الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا في قطاع غزة

1/31/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان إننا نأمل أن تتراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا عن مواقفها.


وأضاف أن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة الأونروا.


وأشار إلى ان الأونروا تشكل حلقة الوصل بين قطاع غزة والمجتمع الدولي.


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