النفط عالمياً يتراجع رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار النفط عالمياً خسائر بنصف النقطة المئوية، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتاً، ما يعادل 0.45% إلى 82.50 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتاً إلى 82.26 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 77.47 دولار.
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