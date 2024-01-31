Wednesday, 31 January 2024 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط عالمياً يتراجع رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

1/31/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار النفط عالمياً خسائر بنصف النقطة المئوية، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتاً، ما يعادل 0.45% إلى 82.50 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتاً إلى 82.26 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 77.47 دولار.


MENAFN31012024000208011052ID1107789822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث