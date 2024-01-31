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استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

1/31/2024 12:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الليلة الماضية، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولاراً واحداً ليصل إلى عند 78 دولاراً للبرميل الواحد.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 133 نقطة ليصل إلى 38467 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 118 نقطة ليصل إلى 15509 نقاط.


كما استقر مؤشر (S&P500) عند 4924 نقطة بفارق 3 نقاط عن إغلاق يوم أمس فقط.

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