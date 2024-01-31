بدء خمسينية الشتاء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأربعاء، خمسينية الشتاء، والتي تستمر حتى 22 آذار المقبل، موعد الاعتدال الربيعي.وكان العرب القدماء يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.وقسم العرب خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوم تقريباً.



وجاء اسم "سعد" بناء على خرافة تقول إن راعياً اسمه سعد كان ينوي السفر في يوم مشمس، فنصحه أبوه أن يتزود بفراء وحطب، فلم يسمع نصيحته والده، ظاناً أن الطقس لن يتغير، لكن في منتصف الطريق تلبدت السماء بالغيوم ثم هطلت أمطار وثلوج بغزارة، فلم يكن أمام سعد غير ذبح ناقته ليحتمي بأحشائها من البرد القارس، فكان "سعد الذابح" الذي قيل فيه لشدة برده "كلبو ما نبح، وفلاحو ما فلح، وراعيه ما سرح".



وتبدأ فترة "سعد الذابح" عادة في أول شباط وتنتهي في 13 شباط، يليها "سعد بلع" وتبدأ من يوم 13 شباط وتنتهي في 25 شباط، ويقال إنه مهما أمطرت الدنيا فيها فإن الأرض تبتلع المطر بسرعة، أما "سعد السعود" فتبدأ من 26 شباط وتنتهي في 10 آذار، وفيه تدور "المية بالعود"، فيسري النسغ في جذوع الشجر وأغصانها.



فيما يأتي "سعد الخبايا" يوم 10 آذار وتنتهي في 22 منه، فتخرج الأفاعي وخبايا الأرض من سباتها الشتوي معلنة انتهاء خمسينية الشتاء وبدء الربيع.

وتتخلل خمسينية الشتاء "المستقرضات"، وهي 7 أيام، 4 منها آخر أيام شهر شباط، وأول 3 أيام من شهر آذار، وتتميز بشدة البرودة.