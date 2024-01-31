صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة
التاريخ
1/31/2024 12:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت الليلة مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة، ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى.
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