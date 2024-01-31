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صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين بمعارك غزة

1/31/2024 12:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت الليلة مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس بقطاع غزة، ونشرت وسائل الإعلام أسماء الجنود القتلى.











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