صمود الاقتصادات الكبرى يرفع توقعات صندوق النقد للنمو العالمي إلى 3.1 %

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1%، مشيرا إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة حول العالم.



وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 %هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.



وأعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.



بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7 % لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي "قويا" هذا العام.



وقال الصندوق إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 % في 2025.



كما عدل توقعاته للنمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالخفض إلى 2.9 % من تقديرات سابقة عند 3.4% في أكتوبر.



وقال الصندوق "تعود التعديلات بشكل أساسي إلى السعودية وتعكس انخفاضا مؤقتا في إنتاج النفط في 2024، بما في ذلك تخفيضات من جانب واحد وتخفيضات في إطار اتفاق أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا".



ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفصيلا لمنطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.