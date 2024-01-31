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صراعات العالم تصعد بصادرات الأسلحة الأمريكية لمستوى قياسي في 2023

1/31/2024 12:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 % إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 238 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعويض المخزون الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبرى.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على توقعات مبيعات أقوى لشركات مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط حالة تزايد عدم الاستقرار العالمي.


وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 من 51.9 مليار دولار في العام السابق.

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