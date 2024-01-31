صراعات العالم تصعد بصادرات الأسلحة الأمريكية لمستوى قياسي في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 % إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 238 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعويض المخزون الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبرى.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على توقعات مبيعات أقوى لشركات مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط حالة تزايد عدم الاستقرار العالمي.
وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 من 51.9 مليار دولار في العام السابق.
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