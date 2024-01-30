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11 معلومة مهمة عن اختبارات الفحص المهنى للعمالة المصرية قبل سفرها للسعودية

1/30/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت وزارة العمل تنفيذ برنامج الفحص المهن بين مصر والسعودية، تجريبيا داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، تنفيذا لمذكرة تفاهم تم توقيعها وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.



ويستعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة ببرنامج الفحص المهنى:



1- وزارة العمل بدأت الاختبار تجريبيا، واختياريا لمدة 3 أشهر فقط، ومن ثم سيتم تطبيقه إجباريا لكل من يرغب بالسفر للعمل بالسعودية.



2- بدأت الاختبارات على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، و النجارة، واللحام، ومن المقرر أن يتم التوسع في المهن بعد إنتهاء المدة التجريبية، بحيث تضم كافة المهن الحرفية.



3- يمكن التقديم على المنصة"PACC"، من خلال
الرابط التالي: ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاك العامل للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.



4- شهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين مصر والسعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"، كما تطبقه السعودية مع كافة الدول المتعاملة معها.



5- الشهادات ستؤكد مصداقية مهنة العامل، ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج.



6- مدة سريان شهادة الفحص المهنى 5 سنوات.



7- يضم برنامج "الفحص المهني" اختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق العمالة.



8- ينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.



9- يتم إجراء اختبار الفحص المهنى تجريبيا داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور فقط حاليا، ومن المنتظر أن يتم التوسع في المراكز.



10- مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام
الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام.



11- إجراء الاختبار في مصر إجباريا، قبل السفر للسعودية، لتوفير الوقت والجهد، وإتاحة فرصة ثانية للالتحاق بالفحص في حال سقوط العامل، خاصة أنه في حال عدم إجراءه قبل السفر، سيتم إجراء الاختبار نفسه في المملكة قبل استلام العمل، وفى حال إخفاق العامل في الاختبار سيتم إعادة تسفيره لمصر.












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