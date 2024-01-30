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وزارة الصحة: إضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية

1/30/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه تمت إضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية ليصل عدد الأدوية إلى 860 دواء.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم بكافة المستشفيات بالجمهورية لتقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج.



وتابع: "نستهدف سد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث تتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة)".



وطالب الدكتور حسام عبد الغفار كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول"، وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة".



وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.












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