الرئيس الفلسطينى وأمير قطر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفى الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فى قطاع غزة.
وأكد الرئيس الفلسطيني - خلال الاتصال - ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مواطنيه، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.
واستعرض أبو مازن وأمير قطر الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، لتتمكن المستشفيات ومراكز الإيواء من العمل الفوري للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعرب أبو مازن عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، مُثمنًا جهود قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة.
من جانبه، أطلع أمير قطر الرئيس الفلسطيني على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
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