الرئيس الفلسطينى وأمير قطر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفى الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فى قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني - خلال الاتصال - ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مواطنيه، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

واستعرض أبو مازن وأمير قطر الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، لتتمكن المستشفيات ومراكز الإيواء من العمل الفوري للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعرب أبو مازن عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، مُثمنًا جهود قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة.



من جانبه، أطلع أمير قطر الرئيس الفلسطيني على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



