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7 أهداف تحدد مهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى

1/30/2024 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت وزارة البيئة، المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، وهو أحد مبادرات الوزارة ، الذي يهدف إلى مساعدة قطاع الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد، وكذلك الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويتيح خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح بإجمالي 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني و البنك الاهلى المصرى لدعم المنشآت الصناعية، إضافة إلى مكون الدعم الفنى.



وخلال هذا التقرير نرصد
أهداف برنامج التحكم في التلوث الصناعى

1- يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعى
إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.

2- يسعى برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى احداث التوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد فى الصناعات الثقيلة.

3- كما يعمل برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى وضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى والتمويل الأخضر.

4- يعمل أيضا برنامج التحكم في التلوث الصناعى الى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل.

5- يدعم برنامج التحكم في التلوث الصناعى الصناعة الخضراء الأكثر تنافسية.

6-
وجود برنامج التحكم في التلوث الصناعى يعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث.

7- يتم تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعى من أجل تشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.












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