السيناتور الأمريكى شومر: صياغة اتفاق لمساعدة كييف تسير بصعوبة بالغة

MENAFN - Youm7) صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، بأن عمل أعضاء المجلس للتوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية يسير "بصعوبة بالغة".

وقال شومر خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء: "سيواصل مجلس الشيوخ العمل بشأن الطلب الإضافي (تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا) هذا الأسبوع.. نعلم أنه صعب.. صعب للغاية".

وأضاف

شومر أن الديمقراطيين والجمهوريين "مُلزمون بإطفاء الضجيج وإتمام العمل".

يذكر أن البيت الأبيض يعتزم تمرير تشريع في الكونغرس، يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.