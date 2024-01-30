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جلسة بين كولر ومعاونيه لتحديد برنامج الأهلي قبل مباراة بلوزداد

1/30/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) يناقش مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة برنامج الفريق استعداداً للإرتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها ، الاستعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 16 أو 17 أو 18 فبراير المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة أسبوع بعد العودة رفقة المنتخب الوطني الأول صباح أمس ،الثلاثاء، من كوت ديفوار عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات الأحد الماضي عقب إقامة معسكر خارجي إستمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.








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