فلورانس بوج تكشف عن أزمة في تصوير أحد مشاهد Oppenheimer.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) كشفت الممثلة العالمية فلورنس بوج أن الكاميرا تعطلت أثناء قيامها هي والنجم العالمى كيليان مورفى بتصوير مشهد جنسي في Oppenheimer، لعبت الممثلة دور جان تاتلوك في فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الذي حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي، والذي تم ترشيحه مؤخرًا لـ 13 جائزة أوسكار.

وكانت إحدى اللحظات البارزة في العمل، والتي تم إزالتها في عدد من الدول حول العالم، لها مع

ج. روبرت أوبنهايمر وهما يمارسان الحب، وفى حديثها أمام لجنة حديثة للفيلم، أوضحت بوج أن التصوير واجه عقبة بعد تعطل الكاميرا.

فلورانس بوج





حيث صرحت بوج قائلة:" في منتصف مشهدنا الحميمى، تعطلت الكاميرا، ولا أحد يعرف هذا، لكنه حدث، أثناء تمثيلنا المشهد ولم يكن ذلك توقيتًا مثاليًا، ولم يكن هناك الكثير من الكاميرات، وسأل نولان أحد الأشخاص في موقع التصوير: "أين الكاميرا الأخرى؟"، والتي بالصدفة لم تكن متوافرة في نفس الوقت، ومن ثم كان عليهم معرفة كيفية إصلاح هذه الكاميرا"

وتابعت بوج قائلة:" من ثم حضر إلى موقع التصوير فنى الكاميرات، وبدأ في إصلاحها، والتي اعتبرتها فرصة لتعلم حرفة جديدة، فذهبت له بعد ارتداء ملابسى وسألته"ما هو الخطأ في هذه الكاميرا؟".

وبعد أن أوضح التقنى المشكلة، أضافت بوج أن نولان أخبرها أن "الضوء يأتي بشكل خاطئ".

وأثار المشهد الجنسي جدلا بعد طرح فيلم Oppenheimer في يوليو من العام الماضى 2023، مما أدى إلى إزالته في عدد من الدول العالمية والعربية.







