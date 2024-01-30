3 أطعمة تناولهم يسبب ظهور تجاعيد فى البشرة وعلامات تقدم العمر

MENAFN - Youm7) تهتم كثير من الفتيات بالعناية الكاملة لبشرتهن وتجنب ظهور علامات التقدم أو التجاعيد من شراء جميع منتجات العناية الضرورية، ومع هذه العناية يتجاهلن متابعة النظام الرياضي والغذائي، وبالتالي يشعرن بالإحباط حين يلاحظن أن منتجات العناية لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة من نضارة وحيوية، ولذلك عليهن معرفة ما يأكلن وتجنب الأطعمة التي تساعد في ظهور علامات التقدم والتجاعيد سريعا وفقا لما نشره موقع tips-and-tricks وهي:





السكر

تناول السكر بكثرة يؤدي إلى تدمير ألياف الكولاجين في الجلد، وتعد هي المسؤولة عن بقاء البشرة نضارة ومرنة، وبتجنب وضع السكر في الحلويات والأطعمة التي تتناولها يساعدها في الحفاظ على مستويات الكولاجين في البشرة وبقائها بحيوية ويمنع

تقدمها سريعا.

كميات السكر في الحلويات





الألبان

على الرغم من أن الألبان تحتوي على نسب عالية من البروتين والفيتامينات المهمة، إلى أنها أيضا تحتوي عل نسب عالية من الدهون المشبعة التي تسبب شيخوخة الجلد عند تناولها بكثرة، ومن مهم تناول الألبان بكميات مناسبة.





ألبان





اللحوم المصنعة

إذا كنت ممن يفضلون تناول الأطعمة التي تحتوي على لحوم مصنعة كالسلامي أوالبرجر أو النقانق، فهذه الأطعمة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد سريعا على بشرتك، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم التي تدمر مستويات الكولاجين في الجلد.





لحوم مصنعة







