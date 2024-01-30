3 أطعمة تناولهم يسبب ظهور تجاعيد فى البشرة وعلامات تقدم العمر

(MENAFN
- Youm7) تهتم كثير من الفتيات بالعناية الكاملة لبشرتهن وتجنب ظهور علامات التقدم أو التجاعيد من شراء جميع منتجات العناية الضرورية، ومع هذه العناية يتجاهلن متابعة النظام الرياضي والغذائي، وبالتالي يشعرن بالإحباط حين يلاحظن أن منتجات العناية لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة من نضارة وحيوية، ولذلك عليهن معرفة ما يأكلن وتجنب الأطعمة التي تساعد في ظهور علامات التقدم والتجاعيد سريعا وفقا لما نشره موقع tips-and-tricks وهي:
السكر
تناول السكر بكثرة يؤدي إلى تدمير ألياف الكولاجين في الجلد، وتعد هي المسؤولة عن بقاء البشرة نضارة ومرنة، وبتجنب وضع السكر في الحلويات والأطعمة التي تتناولها يساعدها في الحفاظ على مستويات الكولاجين في البشرة وبقائها بحيوية ويمنع
تقدمها سريعا.
كميات السكر في الحلويات
الألبان
على الرغم من أن الألبان تحتوي على نسب عالية من البروتين والفيتامينات المهمة، إلى أنها أيضا تحتوي عل نسب عالية من الدهون المشبعة التي تسبب شيخوخة الجلد عند تناولها بكثرة، ومن مهم تناول الألبان بكميات مناسبة.
ألبان
اللحوم المصنعة
إذا كنت ممن يفضلون تناول الأطعمة التي تحتوي على لحوم مصنعة كالسلامي أوالبرجر أو النقانق، فهذه الأطعمة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد سريعا على بشرتك، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم التي تدمر مستويات الكولاجين في الجلد.
لحوم مصنعة
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