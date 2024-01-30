مدينة الشارقة للنشر: معرض القاهرة الدولى للكتاب منصة مثالية للناشرين





ويستقبل جناح مدينة الشارقة للنشر في المعرض العاملين في قطاع النشر والطباعة والتوزيع والمكتبيين المصريين والعرب والأجانب، الذين يرغبون في التعرف على الخدمات التي توفرها للناشرين والمؤلفين وأصحاب دور النشر من مختلف دول العالم، عبر مرافقها الخدمية والتسهيلات المتعلقة بالتراخيص وتأسيس الأعمال. ويهدف جناح المنطقة الحرة إلى تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي والمعرفي والخبرات بين صنّاع الكتاب الإماراتي والناشرين المشاركين في المعرض.

ويشكل "معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024" منصة مثالية للناشرين المشاركين من 70 دولة في العالم، للتعرف على مميزات إطلاق أعمالهم من الشارقة للوصول بها إلى العالمية، إذ تعد مدينة الشارقة للنشر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تتخذ

أكثر من 900 شركة مصرية منها مقراً لعملياتها، مستفيدة من خدماتها ذات المستوى العالمي ومرافقها المتطورة، كما ويتيح جناح مدينة الشارقة للنشر الفرصة أمام المهتمين بقطاع الصناعات الإبداعية للتعرف على آليات المنطقة ودورها في تطوير صناعة النشر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية.

وتشكل زيارة الجناح فرصة للتعرف على رؤية ورسالة الشارقة للنشر، التي تحتضن أكثر من 2000 ناشر ومبدع من أكثر من 100 دولة، تستفيد من الخدمات والمزايا التي تقدمها لتسهيل أعمالها وتوسيع نطاق تأثيرها، وتشهد الأرقام التي حققتها المدينة على نجاحها وأثرها في تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، حيث تضم أكثر من 1500 نشاط ، وتساهم في تطوير صناعة النشر.

وتبدأ الشارقة للنشر عام 2024 بمشاركتها في "معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024" ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز حضورها في كبرى معارض الكتب الدولية والفعاليات الثقافية المتخصصة بالنشر حول العالم.