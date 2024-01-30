جوجل تطرح ميزة جديد لمتجر بلاى ستور لتحديث التطبيقات فى الوقت المناسب

MENAFN - Youm7) طرحت Google أداة جديدة لمطالبة المستخدمين بتحديث تطبيقاتهم للحصول على تجربة أفضل، حيث تتيح لك أداة Play Console's recovery مطالبة المستخدمين الذين يقومون بتشغيل إصدارات معينة من التطبيق بالتحديث عند إعادة تشغيل التطبيق.ويمكنك تحسين استهدافك حسب البلد أو إصدار أندرويد إذا لزم الأمر، دون أي تكامل مسبق، وتشير جوجل إلى أن أكثر من 50% من المستخدمين يستجيبون بشكل إيجابي لهذه المطالبات، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام.مطالبة المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق

بعد مطالبة المستخدمين بالتحديث، يمكنك استخدام Play Console's recovery لتعديل تكوين التحديث أو مراقبة تقدمه أو إلغاء إجراء الاسترداد.

وإذا كان المستخدمون يستخدمون إصدارًا قديمًا أو به مشكلات من التطبيق، فإن Play Console يساعدك على مطالبتهم بالتحديث، خاصة إذا كانت هناك مشكلة أمنية.حدد إصدار حزمة التطبيق، واختر معايير الاستهداف (جميع المستخدمين، حسب البلد، أو حسب إصدار أندرويد)، وسيرى المستخدمون مطالبة بملء الشاشة عند فتح التطبيق، تشير إلى الحاجة إلى التحديث، ويمكن للمستخدمين إما التحديث أو الرفض، مع تكرار المطالبة بعد كل عملية إعادة تشغيل باردة في حالة الرفض، وإذا تم قبوله، فسيتم تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متوافق.ملاحظات مهمة قبل مطالبة المستخدمين بالتحديث في Play Console:

1. يجب أن يكون هناك إصدار جديد في جميع المسارات التي تحتوي على إصدار التطبيق الذي تريد المستخدمين التحديث منه.

2. يمكنك إلغاء إجراء الاسترداد في أي وقت، مما يؤثر فقط على المستخدمين الذين لم يقوموا بالتحديث. 3. يمكنك توسيع معايير الاستهداف الخاصة بك كلما دعت الحاجة.التوفر

لاستخدام هذه الميزة، قم بتسجيل الدخول إلى Google Play Console وانتقل إلى الإصدارات أو صفحة App Bundle Explorer، ثم اختر إصدارات التطبيق التي تريد إرسال مطالبات التحديث لها.

يمكنك أيضًا استخدام Play Developer API لهذا الغرض، وقريبًا ستتمكن من استهداف إصدارات متعددة من التطبيقات في وقت واحد. ضع في اعتبارك أن الإصدار الذي تستهدفه يجب أن يتم إنشاؤه كحزمة تطبيق.