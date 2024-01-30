سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة في عدد من المناطق

سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة في عدد من المناطق
التاريخ
1/30/2024 11:17:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.
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