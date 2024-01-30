Wednesday, 31 January 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادر لـ الأنباء المشعان وجهت قياديي الأشغال والطرق بتنفيذ إصلاحات طرق العبدلي والسالمي وكبد

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وجهت القياديين في «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاهتمام وتنفيذ إصلاحات للطرق المؤدية إلى العبدلي والسالمي وكبد للحد من الحوادث المرورية.
وأضافت المصادر ان الوزارة أجرت مؤخرا حصرا شاملا للطرق السريعة التي تحتاج إلى صيانة فورية، ولدى الوزارة كشوف استباقية تحتوي على جميع الطرق، ويتم حاليا إجراء معالجات لتسكير الحفر العميقة والمتوسطة.
ولفتت المصادر إلى ان قطاع هندسة الصيانة في الوزارة ينفذ حاليا معالجات للحفر في عدد من الطرق بالكويت بناء عن توجيهات الوزيرة د.نورة المشعان، وان ادارات الصيانة في المحافظات تقوم بمعالجة هذه الحفر ضمن عقد الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في جميع المحافظات.

MENAFN30012024000130011022ID1107789705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث