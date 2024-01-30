مصادر لـ الأنباء المشعان وجهت قياديي الأشغال والطرق بتنفيذ إصلاحات طرق العبدلي والسالمي وكبد

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وجهت القياديين في «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاهتمام وتنفيذ إصلاحات للطرق المؤدية إلى العبدلي والسالمي وكبد للحد من الحوادث المرورية.
وأضافت المصادر ان الوزارة أجرت مؤخرا حصرا شاملا للطرق السريعة التي تحتاج إلى صيانة فورية، ولدى الوزارة كشوف استباقية تحتوي على جميع الطرق، ويتم حاليا إجراء معالجات لتسكير الحفر العميقة والمتوسطة.
ولفتت المصادر إلى ان قطاع هندسة الصيانة في الوزارة ينفذ حاليا معالجات للحفر في عدد من الطرق بالكويت بناء عن توجيهات الوزيرة د.نورة المشعان، وان ادارات الصيانة في المحافظات تقوم بمعالجة هذه الحفر ضمن عقد الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في جميع المحافظات.
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