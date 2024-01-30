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جمعية المحامين تشارك في مؤتمر المحاماة بالقاهرة 2 و3 فبراير

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة: هناء السيد
تشارك جمعية المحامين الكويتية ممثلة برئيس الجمعية شريان الشريان، في أعمال المؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الثامنة، والذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (AIAM) من 2 - 3 فبراير المقبل، بمشاركة جمعية المحامين العمانية، ويشارك خليفة الرحبي أمين السر وجمعيات ونقابات المحامين بالدول العربية.
وقال أمين عام المؤتمر المحامي وليد عثمان إن المؤتمر يستقطب نخبة من قيادات المحاماة العرب ويهدف إلى تطوير أداء مكاتب وشركات المحاماة العربية، والتكيف مع الاتجاهات الدولية، خاصة في ظل التطور الهائل الحاصل في العالم، واتجاه المكاتب إلى الاندماج والتكتل لمواجهة التغيرات والأزمات، حيث أصبحت المحاماة صناعة وليس مهنة فقط، فقد وصلت قيمة الأعمال القانونية على مستوى العالم إلى 750-790 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع نموها إلى 840-940 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.5 إلى 5%.
كما صرح بأن المؤتمر يشهد حضورا مميزا من المحامين والمحاميات من القطاعين الخاص والعام خاصة من المملكة العربية السعودية، حيث يحضر المؤتمر أكثر من 120 مشاركا من 16 دولة هي: مصر، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، العراق، قطر، الأردن، الجزائر، الكويت، الإمارات، السودان، سورية، البحرين، المغرب، اليمن، والهند.

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