Wednesday, 31 January 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تعقد اجتماعها الـ37 في الكويت

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
عقد الاجتماع السابع والثلاثون للجنة التنفيذية للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي تتكون من مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك في مقر المنظمة بالكويت.
وترأس الاجتماع د.محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة والمبعوث الشخصي لتغير المناخ في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.
و شارك في الاجتماع كل من د.اسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ود.مجتبى مظلومي نائب مدير إدارة البيئة في الجمهورية الإسلامية الايرانية والامين التننفيذي للمنظمة د.جاسم بشارة.
وتمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالشؤون المالية والادارية والفنية واستعراض ما أنجزته المنظمة منذ انعقاد الاجتماع السابق للمنظمة في فبراير 2023، كما تم عرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للمنظمة للفترة 2024 - 2025 والبرامج والانشطة المقترح تنفيذها للسنوات الخمس القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتسيير اعمال المنظمة التي تقوم بها على النحو الذي يكفل تعزيز المردود العلمي والبيئي لتستفيد منه الدول الأعضاء مع ضرورة تطوير اللوائح الادارية والمالية في المنظمة.
ووافقت اللجنة التنفيذية على الخطة الاستراتيجية للمنظمة للسنوات الخمس القادمة، كما وافقت على ميزانية المنظمة للعام 2024 والبرامج والانشطة للسنتين القادمتين.

MENAFN30012024000130011022ID1107789703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث